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Происшествия26 августа 2021 9:49

В Перми коллекторы звонили детям должника и угрожали расправой

Фирма была зарегистрирована в другом регионе
Анна Маркова
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Коллекторы незаконными методами пытались выбить деньги у должника.

Коллекторы незаконными методами пытались выбить деньги у должника.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Коллекторы из компании ООО «Приоритет», которое зарегистрированного в Ростове-на-Дону пытались незаконными методами добиться выплат от должника из Прикамья.

Пермские судебные приставы смогли наказать коллекторскую контору, которая угрожала должнику и его семьи. В пресс-службе ведомства рассказали подробности этого случая.

Сестре и несовершеннолетнему ребенку заемщика постоянно звонили и требовали вернуть деньги. Разговаривали грубо, используя мат, угрозы и оскорбления. Девочке-подростку – дочери должника, отправляли в социальной сети сообщения, непристойные обработанные в фотошопе ее фотографии.

- За неоднократное использование противозаконных методов юридическое лицо исключено из государственного реестра, -сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. - По решению Арбитражного суда Пермского края за совершенное правонарушение организация обязана выплатить 200 тысяч рублей штрафа.