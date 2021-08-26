На «Азоте» испытали цифровую платформу управления ремонтами

Фото: Пресс-служба филиала «Азот»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершена опытная эксплуатация цифровой платформы «Система управления остановочными ремонтами» (СУОР).

Остановочный ремонт - это комплекс сложных мероприятий по профилактике и обслуживанию оборудования, который должен проводится регулярно и оперативно. Платформа «СУОР» предоставляет такие возможности: повышает прозрачность работ и снижает временные затраты.

Опытное испытание программы проходило во время остановочных ремонтов основных производств - агрегата аммиака №2 и цеха карбамида – с мая по июнь 2021 года. Сотрудники, задействованные в ремонтах, установили приложение «Система управления остановочными ремонтами» на смартфоны, после чего все они были распределены по ролям исполнителей и ответственных. По ходу выполнения задач участники программы кликали по нужному заданию и отмечали, на какой стадии находится его выполнение. Особо сложные поручения сопровождались фотофиксацией.

- Система управления остановочными ремонтами на практике показала удобство и простоту использования, - рассказал Леонид Соколов, начальник управления планирования технического обслуживания и ремонта филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». - Все участники без особого труда разобрались в механизме и принципах работы программы. Они ежедневно отмечали результат проделанной работы. Это помогло проанализировать статистику и увидеть общую картину ремонтной кампании в онлайн режиме.

В отличие от используемой на предприятии программы 1С: ТОиР, где указывается только планы и факт выполнения работ, СУОР значительно расширяет границы и может показать как текущий момент отдельных ремонтных работ в режиме реального времени, так и последовательность мероприятий. В этой программе можно работать как с мобильного телефона, так и с компьютера.

- Программа успешно прошла промышленные испытания, - отметил Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». - Она действительно позволяет визуализировать и контролировать ход выполнения работ. С помощью внедрения таких цифровых технологий мы сможем не только оперативно управлять ремонтами, но и повысим их эффективность.

Другие площадки холдинга «Уралхим» уже заинтересовались новым цифровым решением. В октябре «Система управления остановочными ремонтами» будет применена в филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим».