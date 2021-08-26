Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды26 августа 2021 8:30

Антон Богданов будет снимать продолжение «Ивана Семенова»

Первый фильм выйдет на экраны будущей весной
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Съемки первого фильма проходили в июне-июле.

Съемки первого фильма проходили в июне-июле.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Режиссер Антон Богданов рассказал, что сейчас идет монтаж фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова», съемки которого проходили в Перми.

- У «Ивана Семенова» уже смонтировано минут двадцать, - рассказал «Комсомолке» Антон Богданов. - Я посмотрел, получилось весело, интересно. Сейчас мы ведем переговоры о создании второй части «Ивана Семенова». Сюжет уже не будет основан на книге Давыдычева, мы пойдем дальше.

Режиссер сообщил, что часть съемок опять пройдет в Перми. А первый фильм выйдет на экраны весной следующего года.

Сейчас Антон Богданов снимает в Перми восьмую часть «Елок». Наш земляк стал продюсером этой новогодней комедии, сменив на этом посту Тимура Бекмамбетова.