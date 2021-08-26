Антон Богданов будет снимать продолжение «Ивана Семенова»

Съемки первого фильма проходили в июне-июле. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Режиссер Антон Богданов рассказал, что сейчас идет монтаж фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова», съемки которого проходили в Перми.

- У «Ивана Семенова» уже смонтировано минут двадцать, - рассказал «Комсомолке» Антон Богданов. - Я посмотрел, получилось весело, интересно. Сейчас мы ведем переговоры о создании второй части «Ивана Семенова». Сюжет уже не будет основан на книге Давыдычева, мы пойдем дальше.

Режиссер сообщил, что часть съемок опять пройдет в Перми. А первый фильм выйдет на экраны весной следующего года.

Сейчас Антон Богданов снимает в Перми восьмую часть «Елок». Наш земляк стал продюсером этой новогодней комедии, сменив на этом посту Тимура Бекмамбетова.