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Происшествия26 августа 2021 7:27

В Перми неадекватный мужчина упал с макушки березы

Он залез на высоту 7 этажа и раскачивался
Анна Маркова
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В Перми снимать мужчину с березы приехали спасатели и пожарны.

В Перми снимать мужчину с березы приехали спасатели и пожарны.

Фото: архив "КП"

В Перми сегодня рано утром, 26 августа, неадекватный мужчина переполошил двор. Случай произошел по адресу Чкалова, 10. По информации источника, молодой человек сначала кричал, прыгал, потом залез на березу на уровне 6-7 этажей. Когда он начал раскачиваться, жители дома вызвали спасателей.

Группа приехала на место, но спустить его у них не было возможности, были вызваны пожарные с автолестницей. Когда спецмашина приехала по адресу, мужчина упал с дерева. Молодой человек был в сознании и жаловался на спину. Пострадавшему вызвали «скорую», его госпитализировали.