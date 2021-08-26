Ночью до +4: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Пермском крае

Сегодня в Прикамье возможны грозы и сильный ветер. Фото: архив "КП"

Жаркое лето катится к закату в Пермском крае, с каждым днем будет прохладнее. В северных районах по ночам будет всего до + 4...+5 градусов. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,

26 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью гроза, в отдельных районах по северу сильный дождь. Ветер северный, северо-западный 6–11 м/с, при грозе порывы 17–22 м/с. Температура воздуха ночью 10–15°, по северо-западу до +5°, днем 15–20°, по югу до 25°.

27 августа - переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 5–10°, днем 16–21°.

В субботу, 27 августа станет еще прохладнее, дождей не ожидается. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 14–19°.