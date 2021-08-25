Появилось видео, как мужчина в супермаркете в Пермском крае колотит мачете по кассе

Мужчина с длинным ножом пришел в супермаркет.

В Чусовом мужчина с длинным ножом – мачете пришел в один из супермаркетов на улице Чайковского. Видео подтверждение пришло в группу «ЧП Пермский край» в социальной сети.

Камера наблюдения магазина запечатлела, как мужчина сначала что-то говорит кассиру, потом замахивается и несколько раз сильно бьет мачете по стойке кассы. На другом отрезке видео он колотит ножом плитку в магазине. В итоге агрессивный посетитель вышел из магазина. Очевидно, что его поступком заинтересуются правоохранители.