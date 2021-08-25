В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена в 30 территориях

Всего в Прикамье с начала пандемии положительные тесты на коронавирусную инфекцию получили 84923 жителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 454 жителей в 30 территориях региона.

Больше всего заболевших в Перми – 123. На втором месте – Чусовской городской округ - 60 случаев. На третьем месте – Пермский муниципальный район - 47 заболевших.

Следующим по наибольшему числу заболевших, оказался Чернушинский городской округе - 27 человек. В Чердынском городском округе заболели 25 жителей.

По 18 случаев в Березниках и Добрянском городском округе, по 15 – в Кишертском муниципальном округе, в Осинском и Соликамском городских округах.

В Кудымкарском муниципальном округе заболели 13 жителей, в Суксунском городском округе – 12, в Юсьвинском муниципальном округе – 11, в Лысьвенском городском округе – 10.

По 8 заболевших в Еловском и Уинском муниципальных округах, по 7 – в Красновишерском городском округе и Кудымкаре. В Куединском муниципальном округе коронавирусная инфекция диагностирована у 6 человек.

В Кунгуре, Кочевском и Ординском муниципальных округах появилось по 4. По 3 случая в Кунгурском муниципальном районе, Октябрьском городском округе, Чайковском, в Гайнском и Юрлинском муниципальных округах.

По одному заболевшему обнаружено в трех территориях - Березовский муниципальный округ, ЗАТО Звездный и Краснокамский городской округ.

Всего в Прикамье с начала пандемии положительные тесты на коронавирусную инфекцию получили 84923 жителея.