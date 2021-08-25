В Перми в суд направлено дело о картельном сговоре при закупке медоборудования на 58 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд. Фото: Василий Вахрин

В Перми двое предпринимателей обвиняются в картельном сговоре. Они добились заключения муниципальных контрактов по итогам 29 аукционных торгов на сумму более 58 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

По версии следствия в 2016 -2019 годах предприниматели договорились о поддержании цен на торгах по закупкам товаров и услуг для медицинских учреждений Перми. В результате сговора они получили миллионные контракты.

Расследование уголовного дело завершено и направлено в Индустриальный районный суд.