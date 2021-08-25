Школу передать городу: суд не изменил решение по жалобе «Сатурн-Р»

Школу планируют открыть в конце года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 25 августа продолжились судебные тяжбы вокруг школы на территории ЖК «Арсенал». Апелляционную жалобу ООО «Строительно-монтажное управление № 3 «Сатурн-Р» рассмотрел семнадцатый апелляционный арбитражный суд. Он оставил без изменений решение нижестоящей инстанции по делу о передаче социальных объектов на территории ЖК «Арсенал» городу. Об этом сообщает издание Business Class.

Теперь власти должны провести лицензирование школы. Это может занять несколько месяцев и только потом можно будет говорить о ее открытии.

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