Сентябрем пока не пахнет: в Пермском крае снова побит максимальный температурный рекорд

На юге Пермского края стоит 30-градусная жара. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае погода продолжает ублажать пермяков. В регионе вновь побит суточный максимальный температурный рекорд. По информации специалистов научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» юг и юго-восток вчера, 24 августа, продолжали жариться, находясь в зоне 30-градусной жары. В Кыне воздух прогрелся почти до +32°С.

- Лето регион не отпускает, - констатируют метеорологи. - Неожиданно, но снова удалось обновить суточные рекорды максимальной температуры воздуха как минимум за последние 55 лет: Кын +31.9°С, предыдущий рекорд +31.7°С в 2004 году. Октябрьский +31.5°С, предыдущий рекорд +30.1°С в 1976 году

Средняя суточная температура воздуха в юго-восточной половине региона до сих пор держится выше +20 градусов, это превышает норму на 6-7 градусов. Сентябрем на юго-востоке пока вовсе не пахнет.