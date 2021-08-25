Социальные льготы для пермяков будут сохранены

141 миллион рублей ежегодно будет выделяться из бюджета в 2021-2023 годах на установку во дворах детских и спортивных площадок Фото: архив "КП"

Бюджет Перми сохранит свою социальную направленность – на последнем пленарном заседании 6-го созыва Пермской городской Думы депутаты поддержали продление ряда льгот. По-прежнему отдельным категориям учащихся будут предоставлять бесплатное питание. Многодетным семьям выделят денежную компенсацию взамен земельного участка. Заложены в бюджете средства на оплату проезда в медицинские организации пермякам с хронической почечной недостаточностью, на ежемесячные выплаты студентам-очникам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставление социальной поддержки в случае рождения трех или более детей одновременно. Продолжат возить в школы учеников из удаленных районов.

- Уже не первый год я как депутат по округу №10 направляю поправку в бюджет города о подвозе детей из отдаленных районов к месту обучения. Дело в том, что микрорайоны Кировский поселок и Налимиха разрастается, и сегодня еще нет постоянного общественного транспорта в некоторых отдаленных частях района, поэтому продление этого расходного обязательства крайне важно для жителей, - отметила депутат Наталья Рослякова.

141 миллион рублей ежегодно будет выделяться из бюджета в 2021-2023 годах на установку во дворах детских и спортивных площадок.

- Я думаю, что это решение - еще одно подтверждение социальной направленности городского бюджета, - подчеркнул депутат Василий Кузнецов.

Также еще на год будет продлено финансирование благоустройства пермских дворов. Средства на благоустройство будут привлечены из бюджетов всех уровней.

- Самое важное в этом вопросе, что мы находимся в тесном контакте с инициативными группами жителей, старшими по домам. Они выходят с предложениями к депутатам и видят, что мы открыты и готовы помогать реализовывать их проекты, - отметил депутат Денис Ушаков.