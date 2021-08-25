Депутаты одобрили изменения в Правила благоустройства города Перми

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На пленарном заседании депутаты Пермской городской думы приняли ряд изменений в Правила благоустройства. Были уточнены требования к размещению и состоянию контейнерных площадок, обустройству строительных площадок. Депутаты определили нормативы организации автостоянок. Теперь просто засыпанная гравием площадка автостоянкой считаться не может – она должна быть заасфальтированной, с полноценным освещением.

- Те изменения, которые мы приняли, можно разделить на два блока. Первый - вопросы, связанные с правилами сноса деревьев и зеленых насаждений, требования к контейнерным площадкам. Требования эти всегда были, но сегодня мы их конкретизировали и закрепили в одном документе. Второй блок - часть глобального городского дизайн-кода, который определяет внешний облик нашего города, - отметил депутат Михаил Бесфамильный.

Сейчас в Перми разрабатывается дизайн-код по освещению города, архитектурной подсветку, а также создается регламент по получению разрешения на граффити. Приняли депутаты и требования по детским игровым площадкам.

- Можно сделать детскую игровую площадку, потратить на нее очень много денег, но если она будет организована неправильно, то окажется просто не востребованной, - объяснил Михаил Бесфамильный. - Поэтому появляются определенные требования к этим площадкам, что сделает более комфортным проживание для наших граждан.

Решение об изменениях в Правила благоустройства было принято 24 августа, таким образом, требования вступят в силу уже в начале сентября.