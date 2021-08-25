В Пермском крае, чтобы выбраться из леса мужчина придумал историю ограбления

За ложный донос молодому человеку грозит уголовная ответственность. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае 22-летнего молодого человека будут судить за ложный донос. Подробности случая рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Житель Чердыни позвонил в полицию и рассказал, что во время прогулки в лесу к нему подбежал мужчина, схватил рюкзак, в котором было 250 тысяч рублей, и убежал.

Заявитель описал его внешность и особые приметы налетчика. Полицейские принялись за дело и выяснили, что никакого ограбления не было. На самом деле, во время прогулки по лесу в поисках дров молодой человек заблудился. Испугавшись, он придумал историю о нападении.

- Подозреваемый признался, что у него с собой были только 15 тысяч рублей и продукты питания, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Выдумщику грозит штраф до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.