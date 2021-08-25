В Перми запустили шестиполосное движение по улице Героев Хасана

Работы по обновлению улицы вышли на финишную прямую. Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми запущено полноценное шестиполосное движение по улице Героев Хасана. Сейчас завершены основные работы на проезжей части, а осенью подрядчику остается благоустроить тротуары и газоны, велодорожки и наружное освещение. А также нанести разметку, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

«Многолетний ремонт улицы Героев Хасана выходит на финишную прямую. В прошлый выезд подрядчик уверял, что к 25 августа выполнит основной объем ремонта – и не подвел», - делится глава Перми Алексей Демкин в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, реконструировать улицу Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева начали более двух лет назад - летом 2019 года.