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Общество25 августа 2021 12:38

В Перми запустили шестиполосное движение по улице Героев Хасана

Масштабная реконструкция улицы подходит к концу
Григорий СЕРЕДКИН
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Работы по обновлению улицы вышли на финишную прямую.

Работы по обновлению улицы вышли на финишную прямую.

Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми запущено полноценное шестиполосное движение по улице Героев Хасана. Сейчас завершены основные работы на проезжей части, а осенью подрядчику остается благоустроить тротуары и газоны, велодорожки и наружное освещение. А также нанести разметку, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

«Многолетний ремонт улицы Героев Хасана выходит на финишную прямую. В прошлый выезд подрядчик уверял, что к 25 августа выполнит основной объем ремонта – и не подвел», - делится глава Перми Алексей Демкин в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, реконструировать улицу Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева начали более двух лет назад - летом 2019 года.