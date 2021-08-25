В Перми на производственном предприятии женщине зажало руку в станке.

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Фото: Василий Вахрин
Как сообщает источник «КП-Пермь», несчастный случай произошел утром 24 августа на одном из пермских производственных предприятий. Во время технологического процесса 36-летней женщине зажало в станке руку. С полученными травмами пострадавшую госпитализировали в ГБ им. Гринберга.
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