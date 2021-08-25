Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2021 12:31

В Перми на производственном предприятии женщине зажало руку в станке.

Пострадавшую госпитализировали
Дмитрий Волгарев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Василий Вахрин

Как сообщает источник «КП-Пермь», несчастный случай произошел утром 24 августа на одном из пермских производственных предприятий. Во время технологического процесса 36-летней женщине зажало в станке руку. С полученными травмами пострадавшую госпитализировали в ГБ им. Гринберга.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kpperm

Instagram – https://www.instagram.com/permkp/

Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm

Одноклассники - https://ok.ru/komsomol

Twitter - https://twitter.com/kpperm