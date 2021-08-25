Пермяка отправили в колонию на 15 лет за изнасилование 8-летней девочки

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В Перми осудили 53-летнего, неоднократно судимого жителя Орджоникидзевского района за изнасилование 8-летней девочки. Как рассказали в краевом следственном комитете, инцидент произошел летом 2020 года в частном секторе.

Девочка каталась на велосипеде. Когда у велосипеда спустилось колесо, она обратилась за помощью к знакомому своего отца и попросила отремонтировать ее велосипед. Злоумышленник воспользовался доверием ребенка и изнасиловал девочку в гараже.

По факту случившего было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.