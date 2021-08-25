В Прикамье поступило 63 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

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В Пермский край поступила крупная партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в количестве 63 188 доз. Сейчас препарат будет распределен между поликлиниками, участвующими в вакцинации населения. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, что препарат предназначен для иммунизации лиц от 18 до 60 лет, ранее переболевших COVID-19. Также он подходит для ревакцинации.

Всего с начала 2021 года в регион было доставлено свыше 800 тыс. комплектов вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» и «КовиВак».

Сейчас массовую вакцинацию от COVID-19 в Прикамье проводят 55 медучреждений. В том числе и частные клиники. На сегодня прививку поставили 648,1 тыс. жителей края. Из них 506,6 тыс. человек полностью завершили курс вакцинации.