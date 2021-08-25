За полгода из Пермского края уехало почти 36 тысяч человек

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые полгода 2021 года из Пермского края уехало 35 847 человек, а приехало в регион - 33 509 человек. Об этом сообщает Пермьстат.

Наиболее часто жители Прикамья уезжают жить в Краснодарский край, а также Москву и Московскую область. Миграционный отток в данные регионы составил 435, 324 и 251 человек.

В пределах ПФО прикамцы предпочитают Удмуртию, а также республики Башкортостан и Татарстан (320, 141 и 134 человека соответственно).

Отметим, превышение прибывших из стран ближнего зарубежья над уехавшими составило 794 человека. Наибольшее число мигрантов прибыли в Прикамье из Таджикистана и Армении.

А вот со странами дальнего зарубежья была зафиксирована миграционная убыль (231 человек), большую часть которой составляли мигранты, вернувшиеся в Индию — 102 человека.