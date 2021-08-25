ВТБ начинает выдавать ипотеку на строительство домов

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

ВТБ запустил ипотечную программу кредитования индивидуального строительства домов. На первом этапе банк кредитует объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков.

Для клиента такой путь покупки дома безопаснее и более предсказуемый, так как всю необходимую инфраструктуру поселка создает застройщик. До конца года ВТБ будет прорабатывать механику кредитования быстровозводимых жилищных объектов – «домокомплектов под ключ» – и расширение условий для кредитования ИЖС в коттеджных поселках.

- ВТБ предлагает широкий выбор программ для улучшения жилищных условий, для банка это приоритетное направление развития. Мы понимаем, что для семьи проживание в собственном доме комфортнее, чем в квартире. Однако пока проекты индивидуального строительства занимают небольшую долю в общем объеме ипотечных кредитов. Рассчитываем, что с запуском новой программы этот рынок начнет расти. В рамках нашего продукта мы значительно упростили получение ипотеки на покупку такой недвижимости. Заемщику не нужно согласовывать объект, аккредитованные застройщики размещены на сайте банка, клиенту необходимо только выбрать сам дом. Пока в списке представлена недвижимость Подмосковья и Республики Татарстан, но уже в скором времени география партнеров значительно расширится, – комментирует начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Эксперт ипотечного рынка добавил, что банк стремится к модернизации рынка ИЖС и совместно с профессиональным сообществом готов прорабатывать разработку системных инструментов для развития рыночных кредитных программ.

По итогам семи месяцев года ВТБ нарастил объем ипотечных сделок с загородной недвижимостью на вторичном рынке на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,2 млрд рублей. Учитывая обширную территорию России, мы понимаем, что этот рынок обладает колоссальными перспективами. Считаем, что сектор ИЖС может получить развитие на общегосударственном уровне, поэтому готовы участвовать в разработке комплекса мер по его развитию. Это поможет создать не только выгодные условия кредитования для населения, но и задействует смежные отрасли экономики, что в перспективе увеличит долю ИЖС в общем объеме стройки и ипотечных сделок, – добавляет Михаил Сероштан.

По условиям программы базовая ставка по кредиту составляет 9,6%, для зарплатных клиентов – 9,3%. Ипотека выдается на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Кредит по двум документам можно получить с первым взносом от 30%. Сумма финансирования для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет до 20 млн рублей, для остальных регионов – до 10 млн рублей.

Кредит на строительство дома и покупку земельного участка (в случае его отсутствия) можно получить также под залог имеющейся в собственности недвижимости (готовые квартиры иди апартаменты). Кредит может быть предоставлен в размере не более 80% от стоимости собственной недвижимости, но не более расходов на строительство и покупку земельного участка. Базовая ставка по кредиту составляет 9,2%, для зарплатных клиентов – 8,9%.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам семи месяцев 2021 года клиенты банка совершили 193,5 тысячи сделок более чем на 602 млрд рублей.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)