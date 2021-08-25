Реальная зарплата в Пермском крае за год выросла на 2,4%

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В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная зарплата достигла 47 071 руб, что на 8,8% превысило прошлогодний показатель. А реальная зарплата в регионе увеличилась на 2,4%. Такие данные приводит Пермьстат.

Среднемесячная зарплата за январь-июнь 2021 года составила 43,1 тыс. руб., увеличившись за год на 7,3%.

Отметим, что самый большой заработок в Пермском крае зафиксирован в области информации и связи (63,7 тыс. руб.). А также в сфере добычи полезных ископаемых (62 тыс. руб.).

Меньше всего в крае получают работники сельского и лесного хозяйства (26,1 тыс. руб.), сотрудники гостиниц и общепита (23,3 тыс. руб.).

Наибольший рост зарплаты по сравнению с июнем прошлого года отмечен в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 43%. На 36% выросли зарплаты у учителей.