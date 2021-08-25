Проект путепровода в районе улицы Вишерской прошел госэкспертизу

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Проект строительства путепровода с подпорными стенками на участке улицы Вишерской прошел госэкспертизу. Об этом рассказали в краевом минтрансе.

Напомним, объект является частью 2 этапа возведения новой магистральной улицы Строителей в Перми. Ранее этот этап был разделен на две части - первая включает в себя строительство путепровода через железную дорогу, подпорных стен, вынос коммуникаций. Во второй подэтап включено непосредственно строительство автодороги.

Следующий шаг – подготовка конкурсной документации и объявление торгов на строительно-монтажные работы. Объявить конкурс по выбору подрядчика планируется в сентябре-октябре.

Контракт с подрядчиком будет заключен уже в 2021 году. После на объекте начнутся подготовительные работы, сообщает пресс-служба краевого правительства.