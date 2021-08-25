«Т Плюс» напоминает: юрлицам необходимо заключить договоры теплоснабжения с ПСК

«Т Плюс» направила своим клиентам-юрлицам уведомления о необходимости заключить договор теплоснабжения с Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) - ООО «ПСК». Исключение — предприятия, зарегистрированные в Кировском районе города, где ЕТО — ПАО «Т Плюс».

Для заключения договора необходимо направить в адрес Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» сведения и документы, перечисленные в информационном письме. Сделать это можно почтой, по адресу: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 67.

Новые договоры теплоснабжения в ценовой зоне начнут действовать по окончанию переходного периода. До этого момента текущие договоры сохраняют свою силу, в том числе и в части утвержденных тарифов.

По закону в ценовой зоне теплоснабжения потребители приобретают тепловую энергию и теплоноситель только у единой теплоснабжающей организации (ЕТО).

В июне 2021 года Распоряжением Правительства РФ Пермь отнесена к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель рынка тепла заработает в городе с 2022 года и позволит проводить долгосрочное планирование инвестиций, а значит повысить качество услуг теплоснабжения. При этом для 80 процентов жителей Перми стоимость теплоресурса будет «заморожена» на период с 2022 по 2024 год. В дальнейшем в течение нескольких лет будет введена единая цена, рост которой не превысит предельные значения, установленные регулятором.