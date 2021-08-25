На Шоссе Космонавтов выпал снег

Съемки прошли на шоссе Космонавтов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- За восемь лет мы создали настоящую традицию - ходить в кино на «Елки» на Новый год. После выхода «Ёлок последних» зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект, - рассказал режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. - Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров и продюсеров, которые захотели рассказать новые истории в формате «Елок».

Так что в восьмой части Тимур Бекмамбетов будет только осуществлять общее художественное руководство проектом. Продюсером и режиссером очередной новогодней комедии стал Антон Богданов, недавно завершивший съемки картины«Многотрудная жизнь Ивана Семенова». Также на счету Антона - работы в фильмах «Реальные пацаны», «Майор Гром: Чумной доктор» и «Т-34».

Съемки «Елок» уже начались. В Перми они идут на территории технопарка "Морион", на Шоссе Космонавтов. Также съемки будут проходить в Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Как и предыдущие фильмы, новые «Елки» будут состоять из нескольких новелл, в которых переплетаются истории разных людей, происходящие под Новый год.

- Но в этот раз, впервые за всю историю кинофраншизы, все новеллы будут основаны на реальных событиях - это станет одним из новшеств продолжения саги, - рассказал Антон Богданов. - Мы обещаем новых героев и много сюрпризов.

Напомним, в «Елках-2» одна из новелл основывалась на истории Сергея Сотникова, который 12 лет чистил заброшенную взлетную полосу, благодаря чему спас самолет с 72 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. Кому будут посвящены «Елки-8», кинематографисты пока держат в секрете.