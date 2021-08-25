В Перми при пересадке на автовокзале пропал уроженец Кургана

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В Перми пропал 32-летний уроженец Кургана Александр Тарасов.

Как сообщают в поисковом отряде «Регион 59», молодой человек уехал из Кургана в Москву 18 августа и прибыл на пермский автовокзал для пересадки. Но с момента прибытия в Пермь его местонахождение не известно.

Особые приметы: Рост 180 см, спортивное телосложение. Темно-серые глаза и русые волосы. Был одет в серые шорты до колена и серую футболку, но мог переодеться в серые штаны и серую кофту. С собой был бирюзовый чемодан на колесиках и рюкзак цвета хаки.