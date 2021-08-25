В Кунгуре мальчик попал под колеса «Газели»

Фото: ЧП Кунгур
В Кунгуре под колеса «Газели» попал ребенок.
Как рассказали в кунгурской полиции, ДТП произошло в 14:30 часов на прилегающей территории дома по улице Свободы, 53.
При движении задним ходом водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода. Из-за ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Кунгурскую ЦГБ.
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