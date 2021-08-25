Бывшего совладельца «Экопромбанка» этапировали в Пермь

Владимир Нелюбин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывшего совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина этапировали в Пермь для участия в следственных действиях.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», Владимир Нелюбин был этапирован в Пермь в начале августа. Речь идет о проведении очных ставок с экс-председателем правления банка Андреем Туевым. Он был экстрадирован из Кипра в Россию в апреле и подозревается в злоупотреблении полномочиями и растрате нескольких сотен миллионов рублей.

Напомним, в 2019 году Владимира Нелюбина признали виновным в двух эпизодах «мошенничества в особо крупном размере». По одному из них – в составе «группы лиц по предварительному сговору».

Будучи председателем наблюдательного совета «Экопромбанка» в 2012 году, Нелюбин был причастен к хищению 215 млн руб. из средств банка под видом кредита знакомому.

Помимо этого, в 2014 году он похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшим счет в «Экопромбанке». Суд приговорил бизнесмена к 6 годам и 3 месяцам колонии общего режима.