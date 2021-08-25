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Происшествия25 августа 2021 7:50

Следственный комитет проведет проверку по факту избиения школьницы в Перми

Конфликт между подростками случился на прошлой неделе
Дмитрий Волгарев
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Фото: Василий Вахрин

Следователи Индустриального района Перми проводят доследственную проверку по факту причинения несовершеннолетней побоев своей знакомой.

Напомним, конфликт между девочками-подростками произошел поздно вечером 16 августа у одного из домов на шоссе Космонавтов. Несовершеннолетняя, 2006 года рождения, нанесла своей 13-летней знакомой несколько ударов руками и ногами по голове и телу.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.