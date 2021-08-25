«Парма» начала подготовку к сезону с победы

.

Пермский БК «Парма» провел первый матч в рамках подготовки к сезону. Со счетом 104:71 подопечные Казиса Максвитиса обыграли ижевский клуб «Купол-Родники».

Самыми результативными в составе пермской команды стали Марекс Мейерис (19 очков + 5 подборов), Эйгирдас Жукаускас (18 очков + 3 подбора) и Джеремайя Хилл (11 очков + 8 передач).

Напомним, сезон в Единой лиге ВТБ «Парма» начнет 11 октября. В этот день в Беларуси клуб встретится с местным БК «Цмоки-Минск» (0+).

А 14 сентября пермяки выступят в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов. Соперник – израильский «Хапоэль Эйлат» (0+).