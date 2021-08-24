Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 36 муниципалитетах Прикамья

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Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 36 муниципалитетах Пермского края.

Как сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора, больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 203. Далее идет Пермский район, в нем обнаружено 34 человека с инфекцией. На третьем месте Осинский городской округ. Там зафиксировано 25 случаев заболевания.

В Чусовсом COVID-19 подтвердили у 22 человек. В Лысьве – у 21. По 17 случаев COVID-19 выявлено в Красновишерске и Соликамске. В Октябрьском заболели 15 жителей.

По 11 прикамцев заразились в Березниках, Суксунске и Чердыни. В Юсьвинском муниципальном округе инфекция диагностирована у 10 человек.

В Чайковском, Чернушинском городском округе, а также в Бардымском, Гайнском, Кишертском, Косинском и Ординском муниципальных округах появилось по 6 новых пациентов с COVID-19.

В Добрянке выявили 5 зараженных. По 4 случая выявили в Кудымкаре, Еловском и Уинском муниципальных округах, по 2 – в Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, Юрлинском муниципальном округе, Краснокамском и Нытвенском городских округах.