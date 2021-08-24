Краевые власти создадут «Фонд развития Пермского края»

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Краевые власти создадут АО «Фонд развития Пермского края». Учредителем фонда будет краевое Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности, сообщает издание Business Class.

В уставной капитал компании планируется внести 465 млн руб. Эти средства выделят из бюджета региона. Соответствующий проект постановления о создании АО сейчас находится на согласовании.

Цель фонда - реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности, туризма, ЖКХ и развития городской инфраструктуры. Фонд сможет привлечь финансирование федеральных институтов развития.

Помимо этого, новая компания будет проводить сделки по приобретению и отчуждению ценных бумаг и долей в уставном капитале юридических лиц.