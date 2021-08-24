Депутат Вероника Куликова предложила ввести бесплатный проезд для всех школьников Перми

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проезд для пермских школьников с 1 по 4 класс будет бесплатным с Нового года. На последнем заседании Пермской городской Думы VI созыва депутаты приняли решение, что ребята смогут ездить бесплатно, предъявляя свою школьную карту. Действовать она будет до окончания ребенком 4 класса.

Также с 1 января члены малоимущих многодетных семей смогут получить скидку в 30 процентов при покупке льготного проездного на 30 поездок или скидку в 40 процентов при приобретении безлимитного проездного на месяц.

Ввести льготы на проезд на городском общественном транспорте депутаты предлагали еще в январе 2020 года. Причем перечень льготных категорий был значительно шире. Рассматривался вопрос о введении бесплатного проезда для пенсионеров в выходные и праздничные дни. Ряд депутатов, в том числе лидер фракции «Справедливая Россия» Вероника Куликова предлагали сделать бесплатным проезд для всех школьников. Однако вынесенный чиновниками на августовскую пленарку проект предусматривает льготы в «усеченном» варианте.

По мнению выступавших на пленарном заседании депутатов, к вопросу о расширении льгот на проезд в муниципальном общественном транспорте необходимо вернуться в ближайшее время.

- Городской департамент транспорта предоставляет думе расчеты по бесплатному проезду школьников уже целый год, - подчеркнула Вероника Куликова, обращаясь к присутствовавшему на пленарке вице-мэру Алексею Грибанову. – И всякий раз расчёты оказываются абсолютно разными. Поэтому я бы просила подключиться вверенный вам департамент образования. Следует, наконец, подготовить четкие цифры и выйти с предложениями в гордуму. Надо сделать так, чтобы все школьники и пенсионеры Перми как можно скорее смогли пользоваться бесплатным проездом.