Трасса Пермь - Екатеринбург перекрыта из-за лесного пожара

Пожар на трессе "Пермь- Екатеринбург".

На федеральной трассе «Пермь - Екатеринбург» из-за лесных пожаров ограничено движение. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области. Перекрыт участок с 318 по 326 километр.

Сильный пожар полыхает в районе города Ревда. Очевидцы сняли видео, как огонь разошелся вблизи трассы, из-за дыма на дороге плохая видимость.

- Пермскому краю этот пожар не угрожает, очаг находится примерно в 320 км от нашей территории, рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Автолюбителям, которые планируют поездки в сторону Свердловской области, стоит заранее планировать маршрут с учетом объездных путей, либо вообще воздержаться от поездки.

Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу «Первоуральск-Шаля».