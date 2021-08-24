Синоптики сдвинули сроки похолодания в Прикамье

. Фото: Василий Вахрин

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ сдвинули сроки прогнозируемого похолодания. Так, вторник и среда в Перми и ряде районов края окажутся на несколько градусов теплее, чем ожидалось. Сохранится жаркая летняя погода. Причина - смещение малоподвижного теплого фронта на запад.

Вечером 24 августа по линии от Чайковского до Губахи вероятны грозы, в том числе и в Перми.

В среду, 25 августа Пермь и южные и восточные районы края вновь попадают в теплый сектор с температурой воздуха +29…+33°. По северу и западу края температура воздуха будет чуть выше +20°.

Лишь к утру четверга, 26 августа теплый фронт окончательно сместится за пределы Прикамья и в регионе существенно похолодает.