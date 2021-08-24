«Молот» готовится провести новый предсезонный турнир

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» проведет еще один товарищеский предсезонный турнир. Подопечные Альберта Логинова отправятся в Тюмень, где с 27 по 29 августа примут участие в турнире, посвященному Дню образования Тюменской области (0+).

Соперниками «молотобойцев» станут клубы ВХЛ - «Омские Крылья», челябинский «Челмет» и тюменский «Рубин».

Игра с «Омскими Крыльями» запланирована на 27 августа. 28 августа пермяки сыграют с «Челметом», а 29 августа – с хозяевами площадки – «Рубином».

Напомним, ранее «Молот» занял 2-е место на Кубке Прикамья. Пермяки со счетом 0:6 проиграли решающую встречу «Горняку-УГМК».

В регулярном чемпионате ВХЛ-2021/2022 «Молот» стартует 6 сентября, когда в родных стенах примет ХК «Ростов».