Два депутата Пермской гордумы досрочно сложили свои полномочия

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На последнем заседании VI созыва Пермской гордумы депутаты рассмотрели заявления коллег о досрочном сложении мандатов. Об этом сообщает издание Business Class.

Прошения о сложении полномочий по собственному желанию написали депутаты Илья Лисняк (ЛДПР) и Александр Филиппов («Единая Россия»).

Так, Илья Лисняк покинул ЛДПР, от которой был избран в 2016 году, и вступил в «Справедливую Россию – За правду». А согласно федеральному законодательству депутат может состоять в партийной фракции только от того объединения, от которого был избран.

А Александр Филиппов назначен на пост исполняющего обязанности главы Свердловского района Перми и не может совмещать новую должность с депутатской работой. Гордума единогласно поддержала решение депутатов досрочно сложить полномочия.