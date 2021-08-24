В пермском аэропорту впервые приземлился самолет МС-21-300

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24 августа в аэропорту Перми впервые приземлился отечественный самолет МС-21-300. Об этом рассказали в пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино.

Борт прилетел в Пермь для проведения летных испытаний: сбора статистики по нагруженности планера во время взлетов и посадок. Самолет совершил беспосадочный перелет из Краснодара в Пермь.

МС-21 – это среднемагистральный пассажирский лайнер, создающийся на замену Ту-154 и Ту-134. Серийное производство лайнера может запуститься в 2022 году. МС-21 планируется оснащать одним из двух типов двигателей – американским Pratt & Whitney или двигателем ПД-14, который разработан «Пермскими моторами».