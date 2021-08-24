«Амкар» пополнил бывший форвард «Звезды»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

«Амкар-Пермь» представил нового нападающего – клуб пополнил молодой пермский форвард Кирилл Кочетов.

19-летний нападающий — воспитанник пермского футбола. Сезон 2020/2021 он провел в пермской «Звезде», отыграв более 200 минут в первенстве ФНЛ-2.

Ранее «Амкар» представил еще двух новичков – это центральный защитник Илья Шабанов и полузащитник Денис Казанский. Оба футболиста ранее играли за молодежный «Рубин» и «Рубин-2» и присоединились к команде по ходу сезона-2021/2022.

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