Для пермских учеников младших классов ввели бесплатный проезд

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Проезд для пермских школьников с 1 по 4 класс будет бесплатным с Нового года. Депутаты городской думы приняли это решение. Ребята смогут ездить бесплатно, предъявляя свою школьную карту. Действовать она будет до окончания ребенком 4 класса.

Также с 1 января члены малоимущих многодетных семей смогут получить скидку в 30 процентов при покупке льготного проездного на 30 поездок или скидку в 40 процентов при приобретении безлимитного проездного на месяц.

Как сообщил на заседании думы первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин, на эти цели потребуется примерно 200 миллионов рублей в год.

- В ближайшее время будет изготовлена партия карт, которые к концу осени - началу зимы 2021 года можно будет получить в пунктах выдачи и пополнения проездных документов, а ученики смогут получать их в школах, - рассказали в департаменте транспорта.

Во время обсуждения депутаты напомнили о планах ввести бесплатный проезд для пенсионеров по выходным дням. А также высказали предложение в будущем распространить льготу на всех школьников.