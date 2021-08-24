Руководителем 146 школы в Перми назначили ее бывшего директора

Фото: официальная группа Вконтакте школы№ 146.

В Перми назначен новый директор школы № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики. Им стал Корзняков Александр Алексеевич, об этом сообщили «КП» в департаменте образования. Ранее Корзняков уже возглавлял эту школу. Приказ о его назначении его на должность директора уже подписан. Александр Алексеевич приступил к исполнению должностных обязанностей 24 августа.

Напомним, до него школу возглавлял Юрий Айдаров, который в июне написал заявление об увольнении по собственному желанию.

СПРАВКА

Александр Алексеевич Корзняков имеет педагогический стаж 37 лет, из них управленческий – 23 года. Удостоен Почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», Почетного звания «Народный учитель Российской Федерации».