В Перми отец-миллионер отказывался платить алименты дочери

Мужчина задолжал на воспитание дочери больше миллиона рублей. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Перми состоятельный отец отказывался платить алименты своей 9-летней дочери. Подробности этой истории рассказали судебные приставы.

44-летний пермяк занимает руководящую должность в одной из крупных нефтеперерабатывающих организаций, в среднем его ежемесячный доход достигает 1 млн рублей. При этом он отказывался добровольно содержать свою 9-летнюю дочь.

С 2020 года отец должен был ежемесячно выплачивать ¼ дохода на содержание девочки, но не делал этого. Он накопил долг более 1 млн 120 тысяч рублей.

Как удалось выяснить приставам, в собственности мужчины была недвижимость в Перми, Краснодаре и Москве. Они наложили запрет на сделки с квартирами, нежилыми помещениями и земельными участками, а еще ограничили в выезде за пределы страны.

- Принятые меры простимулировали мужчину полностью погасить задолженность, - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. - Право ребенка на достойное содержание ребенка восстановлено.