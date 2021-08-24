В Перми бездомные собаки покусали женщину

Пострадавшую от укусов собак женщину, отвезли в травмпункт. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми 23 августа в Орджоникидзевском районе бездомные собаки покусали 40-летнюю женщину. По информации источника, случай произошел по улице Делегатская, 37/1. Женщина получила травмы, очевидцы вызвали ей «скорую». Пострадавшую отвезли в травмпункт.

Кстати, по информации пресс-службы администрации Перми в 2019 году заявок на отлов собак поступило более 450, в 2020 году – более 200, то за 6 месяцев 2021 года – всего более 50 заявок.

Зарегистрированных покусов в 2019 году было 1260, в 2020 году – 803 случая. А за 6 месяцев 2021 года – 394 случая.