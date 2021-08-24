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Общество24 августа 2021 6:46

В Пермском крае прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам безопасности детских и спортивных площадок

Поступившая информация станет поводом для проведения проверок
Анна Маркова
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Пермяки могут сообщить в прокуратуру о проблемах на детских и спортивных площадках

Пермяки могут сообщить в прокуратуру о проблемах на детских и спортивных площадках

Фото: архив "КП"

В Пермском крае 26 августа с 13.00 до 14.00 прокуратура проведет «прямую телефонную линию» по вопросам безопасности детских и спортивных площадок.

Жители могут позвонить по телефону 8 (342) 233-56-53. На вопросы ответит старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Журавлева Нина Владимировна.

«Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования, - сообщает ведомство.