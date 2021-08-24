Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 28 территориях региона

За сутки коронавирусом заболели еще 478 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона. Больше всего в Перми – 243. На втором месте – Добрянский городской округ, там 42 человека с инфекцией. На третьем месте – Чусовской городской округ с 37 заболевшими.

В Лысьвенском городском округе коронавирус у 26 человек, в Пермском муниципальном районе – у 20. По 17 случаев выявлено в Октябрьском городском округе и Чайковском. В Березниках заболели 14 жителей, в Соликамском городском округе – 12, в Березовском муниципальном округе – 11, в Осинском городском округе – 10.

В Кунгуре заболели 4 человека. В Кудымкаре и Чернушинском городском округе - 3. По 2 заболевших обнаружено в Кунгурском муниципальном районе, Гремячинском и Суксунском городских округах, Еловском и Куединском муниципальных округах.

По одному случаю в девяти территориях Пермского края. Это Кизел, Краснокамский городской округ, Александровский, Бардымский, Гайнский, Кудымкарский, Ординский, Юрлинский и Юсьвинский муниципальные округа.

Общее число заболевших в крае 83 974.