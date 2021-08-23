В Пермском крае нашли мертвым 32-летнего мужчину

Мужчина пропал еще 19 августа. Фото: архив "КП"

В Пермском крае окончены поиски 32-летнего Ивана Боталова. Об этом сообщает поисковый отряд "Регион59". Мужчина найден погибшим, подробности произошедшего волонтеры не сообщают.

Напомним, вечером 19 августа он ушел из дома по улице Молодежной в поселке Зюкайка и исчез. Волонтеры выходили на его поиски, сегодня стало известно о том, что мужчина скончался.

Иван Боталов был найден мертвым после исчезновения.

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