В Перми у Коммунального моста спасли тонущего юношу

Тонущего 17-летнего юношу спасатели вытащили из воды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми в воскресенье, 22 августа, на Каме едва на утонул 17-лтений юноша. Случай произошел в районе Коммунального моста. По информации источника, молодой человек вдруг начал уходить под воду. Недалеко от места происшествия дежурил катер спасателей.
Они заметили тонущего молодого человека, и пришли ему на помощь. Спасатели оказали ему первую помощь и передали спасателям-матросам на берегу, которые вызвали парню «скорую». Трагедии удалось избежать.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Она кричала: «Помогите!» На пляже в Перми утонула 11-летняя девочка
Ее подругу спасли очевидцы (Подробнее...)