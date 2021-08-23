В Перми у Коммунального моста спасли тонущего юношу

Тонущего 17-летнего юношу спасатели вытащили из воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в воскресенье, 22 августа, на Каме едва на утонул 17-лтений юноша. Случай произошел в районе Коммунального моста. По информации источника, молодой человек вдруг начал уходить под воду. Недалеко от места происшествия дежурил катер спасателей.

Они заметили тонущего молодого человека, и пришли ему на помощь. Спасатели оказали ему первую помощь и передали спасателям-матросам на берегу, которые вызвали парню «скорую». Трагедии удалось избежать.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Она кричала: «Помогите!» На пляже в Перми утонула 11-летняя девочка

Ее подругу спасли очевидцы (Подробнее...)