«Если мое, значит только мое и ничье больше». В Пермском крае покончил с собой 20-летний парень

Погибший Евгений. Фото: личная страница в социальной сети

Жители Красновишерска Пермского края были в ужасе, когда 20 августа увидели на фасаде одного из домов тело молодого человека. Им оказался 20-летний местный житель по имени Евгений. Перед самоубийством парень оставил запись на своей странице в социальной сети: «Я эгоист, если мое, то только мое и ничье больше».

Как рассказывают знакомые Евгения, на роковой поступок он решился из-за расставание со своей возлюбленной. В истинных мотивах самоубийства молодого человека сейчас разбираются следователи.

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