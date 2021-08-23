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Происшествия23 августа 2021 17:23

«Если мое, значит только мое и ничье больше». В Пермском крае покончил с собой 20-летний парень

Перед самоубийством он оставил запись на своей странице в соцсети
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Погибший Евгений. Фото: личная страница в социальной сети

Погибший Евгений. Фото: личная страница в социальной сети

Жители Красновишерска Пермского края были в ужасе, когда 20 августа увидели на фасаде одного из домов тело молодого человека. Им оказался 20-летний местный житель по имени Евгений. Перед самоубийством парень оставил запись на своей странице в социальной сети: «Я эгоист, если мое, то только мое и ничье больше».

Как рассказывают знакомые Евгения, на роковой поступок он решился из-за расставание со своей возлюбленной. В истинных мотивах самоубийства молодого человека сейчас разбираются следователи.

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