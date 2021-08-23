«Все медики достойно работают в сложившейся ситуации». Федеральные эксперты высоко оценили вклад врачей Прикамья в борьбе с COVID-19

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10 дней в Пермском крае работала консультативная бригада федеральных экспертов, в которую вошли специалисты НИМЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, НМИЦ хирургии имени Вишневского и «Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования». Руководила врачами эпидемиолог Национального медицинского центра радиологии Министерства здравоохранения России Светлана Осадчая.

Все это время эксперты оценивали, как оказывают помощь пациентам с подозрением на коронавирус и пациентам с подтвержденным диагнозом. Еще одной задачей консультативной бригады была методическая поддержка учреждений здравоохранения. Специалисты повторяли путь пациента – от вызова врача при появлении первых симптомов болезни до госпитализации и выписки.

Бригада экспертов посетила Пермский кардиодиспансер, краевой госпиталь для ветеранов войн, клиническую больницу имени Гринберга, КМСЧ № 1, клиническую больницу в Свердловском районе, краевую клиническую больницу и другие медучреждения.

В поликлиниках специалисты проверяли работу ковидных бригад, "неотложки", анализировали, как соблюдается маршрутизации пациентов с признаками COVID-19 и без них, проверяли, как оснащены медкабинеты и правильно ли заполняются необходимые документы. В стационарах проверяли соблюдение санитарно-эпидемического режима, оснащение и уровень оказания помощи в реанимации, быт пациентов и персонала.

Руководитель группы Светланы Осадчей заявила, что уровень оказания помощи пациентам с ковронавирусом в Прикамье производит хорошее впечатление.

«В реанимационных отделениях он соответствует порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям по лечению больных с коронавирусной инфекцией. Серьезных замечаний мы не сделали: обсуждали проблемные вопросы, которые возникали у пермских коллег, и делились своим опытом их решения», – рассказала руководитель бригады экспертов.

Светлана Осадчая также отметила, что в учреждениях Прикамья соблюдаются все требования санэпидрежима. В каждом есть необходимые лекарства и дезинфицирующие средства. Покидая Пермь, Светлана Осадчая добавила, что все медики Пермского края достойно работают в сложившейся ситуации: «Хочу поблагодарить их за стойкость и мужество и пожелать здоровья. Берегите его, коллеги, и постарайтесь сохранить себя в этих тяжелейших условиях, в которых всем нам приходится работать».

По оценкам специалистов, наивысший рейтинг можно присвоить ПККБ, где самый высокий уровень профессионализма персонала и оказания помощи. Также эксперты отметили работу реанимации краевой клинической больницы имени Гринберга. А в краевой детской клинической больнице лучше всех организованы противоэпидемические мероприятия.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что именно врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусом, поэтому им необходимо оказывать поддержку.

«Сейчас, во время роста нагрузки на медорганизации, помощь им нужна. Это нужно, чтобы врачи, медсестры и другие работники чувствовали поддержку жителей региона, понимали, что они не одни. Сплоченность – очень важное чувство в таких ситуациях, когда работы у медиков очень много, и при этом некоторые из них не сходили в отпуск. Поэтому хочу ко всем обратиться – давайте вместе создадим условия, в которых труд медиков в этих сложных условиях будет настолько удобным и комфортным, насколько это возможно, а пациенты получили необходимое лечение и шли на поправку», – подчеркнул Дмитрий Махонин.