В Пермском крае произошло двойное убийство

В Пермском крае двое мужчин скончались после драки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гремячинске в минувшие выходные произошло двойное убийство. По информации СКР по Пермскому краю, ночью, 21 августа, в одной из квартир выпивали трое мужчины. Во время застолья они поссорились, завязалась драка.

23-летний молодой человек набросился с кулаками и табуретом на своего знакомого. Их попытался разнять 35-летний товарищ, но тоже был избит.

- От полученных травм оба потерпевших скончались на месте происшествия, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Следственным отделом по городу Чусовой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту обнаружения в городе Гремячинск тел двух мужчин с телесными повреждениями.

Подозреваемого в кратчайшие сроки вычислили и задержали. Во время допроса он признался в содеянном.

23-летнего местного жителя суд заключил под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства его вины, будут проведены необходимые экспертизы.