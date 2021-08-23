Азотчики готовы к новому учебному году

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

106 детей сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» отправятся в этом году в первый класс. Традиционно их родителям будут вручены сертификаты на приобретение канцелярских товаров на общую сумму 1 500 рублей.

Сумма сертификата поделена на три части – по 500 рублей. Это удобно тем, что можно приобретать необходимые канцелярские принадлежности в течение учебного года по мере необходимости, а не за один раз.

Кроме того, 1 сентября «Уралхим» по Коллективному договору ежегодно предоставляет сотрудникам предприятия, чьи дети идут в первый класс, дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка, чтобы они смогли проводить ребенка в школу и вместе с ним провести этот важный день.

Александр Кирпичев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроремонтного цеха филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- В этом году у меня двое сыновей идут в первый класс. Собрать их в школу – занятие непростое. Оно требует много времени, внимания и, конечно, финансовых затрат. Сертификаты будут прекрасным подспорьем в приобретении канцелярских товаров.

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Профсоюзный комитет филиала «Азот» вручил родителям первоклассников наборы канцтоваров для учебы и творчества.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

- Компания «Уралхим» поддерживает стремление к новым знаниям, поэтому ежегодно для сотрудников 1 сентября становится настоящим праздником с приятными сюрпризами и подарками. Подарок от азотчиков ждет и студентов. Традиционно 1 сентября специалисты службы персонала «Азота» посетят учебные заведения, которые являются партнерами предприятия — Березниковский политехнический техникум, Березниковский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, Соликамский горно-химический техникум - поздравят студентов и педагогов с началом нового учебного года.