В Пермском крае родители школьников смогут записать детей в кружки на едином портале

В Пермском крае в этом году в ЭПОС был внедрен модуль «Дополнительное образование». С помощью него можно будет подать заявление на запись детей в кружки и секции. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в этом году в ЭПОС был внедрен модуль «Дополнительное образование». С помощью него можно будет подать заявление на запись детей в кружки и секции, а также оставить заявку на прохождение программ дополнительного образования пермского Сетевого ИТ-Университета. Об этом сообщил заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Олег Савинов.

Подача заявлений будет доступна на портале «Услуги и сервисы Пермского края». Уведомление о том, что ребенок принят в кружок придет на электронную почту родителей. На платформе для записи на услуги дополнительного образования размещены более 700 учреждений дополнительного образования, Центр опережающей профессиональной подготовки и пермский Сетевой ИТ-Университет.